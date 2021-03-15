Москвич обманул столичный банк на три миллиона рублей

Фото: moscow-live.ru

Ранее судимый 30-летний житель столицы вновь стал фигурантом уголовного дела. Он предоставил банку поддельную справку о доходах и получил от организации денежные средства в размере трех миллионов рублей. Однако возвращать долг кредитной организации мужчина не собирался. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО Москвы.

Подозреваемого задержала полиция. Представитель кредитной организации уточнил, что мужчина не выполнял платежи по кредитному договору. Банк инициировал проверку, в ходе которой выяснилось, что предоставленная москвичом справка о доходах оказалась поддельной.

Задержанный мужчина признался, что потратил полученные от банка средства на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также: Спасатели оказали помощь пожилой женщине на юге Москвы