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Москвич обманул столичный банк на три миллиона рублей
Фото: moscow-live.ru

Москвич обманул столичный банк на три миллиона рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия

Ранее судимый 30-летний житель столицы вновь стал фигурантом уголовного дела. Он предоставил банку поддельную справку о доходах и получил от организации денежные средства в размере трех миллионов рублей. Однако возвращать долг кредитной организации мужчина не собирался. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО Москвы.

Подозреваемого задержала полиция. Представитель кредитной организации уточнил, что мужчина не выполнял платежи по кредитному договору. Банк инициировал проверку, в ходе которой выяснилось, что предоставленная москвичом справка о доходах оказалась поддельной.

Задержанный мужчина признался, что потратил полученные от банка средства на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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