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Попавшийся на взятке судья получил 4,5 года колонии
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Попавшийся на взятке судья получил 4,5 года колонии

Анастасия Колоскова

Происшествия

Бывший судья Кузьминского районного суда Москвы признан виновным в получении взятки. Согласно приговору суда, ближайшие четыре года и шесть месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Суд установил, что в марте 2019 года судья договорился с обвиняемым по делу о незаконном обороте наркотиков. За один миллион рублей судья должен был избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу, о котором ходатайствовал следователь.

Нечистого на руку блюстителя закона задержали при передаче части суммы — 500 тысяч рублей. Уточняется, что передача денег проходила в Мытищах через посредников, которые и заявили о преступлении.

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