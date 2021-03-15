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Завершено расследование уголовного дела по факту драки бойцов ММА
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Завершено расследование уголовного дела по факту драки бойцов ММА

Анастасия Колоскова

Происшествия

Завершено расследование резонансного уголовного дела об избиении бойца ММА Сергея Харитонова. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в столичную прокуратуру для утверждения принятого решения.

Напомним, спортсмена Адама Яндиева задержали в Москве за драку с Сергеем Харитоновым во дворце спорта «Лужники». Во время конфликта Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию. Позднее Яндиеву предъявили обвинение.

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