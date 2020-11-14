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Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА
Сергея Харитонова доставили в больницу / Фото: youtube.com

Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Появилось видео драки между российским бойцом MMA Сергеем Харитоновым и другим известным спортсменом — Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода». Запись конфликта на столичном стадионе «Лужники» опубликовал Telegram-канал «112».

Сообщается, что Яндиев вместе со своим другом Русланом Абдо напали на Харитонова после словесной перепалки. В итоге все трое пострадали и сейчас находятся в больнице.

Полиция приступила к расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Сергея Харитонова напал неизвестный. Злоумышленник нанес 40-летнему спортсмену несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали.

Сергей Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоушене Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел 7 поражений.

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