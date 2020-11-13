СМИ: Неизвестный избил бойца ММА Сергея Харитонова в Москве
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий
Неизвестный напал на российского бойца ММА Сергея Харитонова в Лужниках. По предварительной информации, нападавший был вооружен кастетом.
Спортсмена госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Другие подробности произошедшего уточняются, передает РЕН ТВ.
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