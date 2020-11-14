Попавшего в больницу после избиения бойца ММА Харитонова будут оперировать

Сергея Харитонова доставили в больницу в пятницу, 13 ноября / Фото: instagram.com/kharitonovmma

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Врачам придется исправлять бойцу ММА Сергею Харитонову перелом носа, ему предстоит операция. Травму спортсмен получил вечером в пятницу, 13 ноября, в ходе драки со своим коллегой — бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым.

Конфликт между спортсменами произошел в «Лужниках» после проходивших там соревнований. Харитонов и Яндиев вышли в фойе и стали разговаривать на повышенных тонах. В ходе разговора Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу. Полицейские вмешались в драку и растащили бойцов.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

В результате драки Харитонов получил сотрясение мозга и травму глаза, также у спортсмена сломан нос, ему потребуется операция, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В активе Сергея Харитонова в ММА 32 победы и восемь поражений.

Ранее сообщалось, что на Сергея Харитонова напал неизвестный. Злоумышленник нанес 40-летнему спортсмену несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали.

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