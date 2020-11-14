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Попавшего в больницу после избиения бойца ММА Харитонова будут оперировать
Сергея Харитонова доставили в больницу в пятницу, 13 ноября / Фото: instagram.com/kharitonovmma

Попавшего в больницу после избиения бойца ММА Харитонова будут оперировать

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Врачам придется исправлять бойцу ММА Сергею Харитонову перелом носа, ему предстоит операция. Травму спортсмен получил вечером в пятницу, 13 ноября, в ходе драки со своим коллегой — бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым.

Конфликт между спортсменами произошел в «Лужниках» после проходивших там соревнований. Харитонов и Яндиев вышли в фойе и стали разговаривать на повышенных тонах. В ходе разговора Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу. Полицейские вмешались в драку и растащили бойцов.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

В результате драки Харитонов получил сотрясение мозга и травму глаза, также у спортсмена сломан нос, ему потребуется операция, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В активе Сергея Харитонова в ММА 32 победы и восемь поражений.

Ранее сообщалось, что на Сергея Харитонова напал неизвестный. Злоумышленник нанес 40-летнему спортсмену несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали.

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