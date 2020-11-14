Попавшего в больницу после избиения бойца ММА Харитонова будут оперировать
Врачам придется исправлять бойцу ММА Сергею Харитонову перелом носа, ему предстоит операция. Травму спортсмен получил вечером в пятницу, 13 ноября, в ходе драки со своим коллегой — бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым.
Конфликт между спортсменами произошел в «Лужниках» после проходивших там соревнований. Харитонов и Яндиев вышли в фойе и стали разговаривать на повышенных тонах. В ходе разговора Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу. Полицейские вмешались в драку и растащили бойцов.
Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
В результате драки Харитонов получил сотрясение мозга и травму глаза, также у спортсмена сломан нос, ему потребуется операция, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В активе Сергея Харитонова в ММА 32 победы и восемь поражений.
Ранее сообщалось, что на Сергея Харитонова напал неизвестный. Злоумышленник нанес 40-летнему спортсмену несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали.
Читайте также: Адвокат избитого арбитра назвал раскаяния Широкова «ритуальными танцами»