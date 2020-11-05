Адвокат избитого арбитра назвал раскаяния Широкова «ритуальными танцами»

Фото: facebook.com / Роман Широков

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, который обвиняется в избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом в четверг, 5 ноября, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений») будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова, с такой квалификацией не согласен. По его мнению, имело место покушение на убийство.

— Сила удара была такой мощности, что у Данченкова разлетелись часы вдребезги. Если бы удар пришелся прямо в голову, и мой подзащитный не прикрыл ее рукой, он бы получил травму, несовместимую с жизнью, — сказал адвокат «Вечерней Москве». — Что меня больше всего умиляет, так это то, что Широков постоянно в свою защиту говорит, что он целился вовсе не в голову, а в живот. И все произошедшее — случайность. Представьте себе, какая сила в ногах у спортсмена! Это же бьет не простой человек, а профессиональный футболист, он не мог этого не понимать. Именно поэтому там мы видим покушение на убийство.

Собеседник «ВМ» также отметил, что на очной ставке нападавший принес свои извинения, но они, как показалось потерпевшему, были недостаточно искренними:

— Мы не восприняли всерьез его раскаяние, потому что это ритуальные танцы по указанию его адвоката. Прокуратура города пока не дает оценку, они должны вынести постановление: возбудить дело, переквалифицировать его или отказать нам в переквалификации. Мы же пока не видим никакого постановления на эту тему, хотя и написали генеральному прокурору, прокурору Москвы и в Следственный комитет России.

Островский отметил, что пока говорить о том, какой реальный срок может грозить Широкову, сложно, поскольку нет решения прокуратуры.

— Могу сказать одно: ему сейчас светит два года тюрьмы, но этого очень мало для подобного рода преступлений, этот срок на порядок больше, — подчеркнул защитник Данченкова.

Напомним, о нападении Широкова на арбитра Данченкова во время матча стало известно еще в августе этого года. Ролик, где футболист наносит удары арбитру, облетел весь интернет. После случившегося экс-полузащитник принес свои извинения перед пострадавшим, однако Данченков все же написал заявление на спортсмена и обратился за услугами адвоката.

Широков известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». На его счету победа в Кубке УЕФА и три титула чемпиона РФ. После того, как Широков завершил свою футбольную карьеру, он стал ведущим на телеканале «Матч ТВ», однако после драки руководство холдинга отстранило его от эфиров.

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