Обвинение предъявили бойцу ММА Яндиеву за драку с Харитоновым

Фото: instagram.com / adam_yandiev_boroda

Обвинение в нанесении легкого вреда здоровью спортсмену Сергею Харитонову предъявили участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адаму Яндиеву. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

— Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела, — отметила она.

Меркачева добавила, что в ближайшее время правоохранители будут требовать ареста бойца. По ее словам, охарактеризовать отношение к Яндиеву можно как хорошее, права спортсмена не нарушались. Сам он, как утверждает наблюдатель, выглядит удивленным, поскольку не ожидал подобного исхода событий, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бойца Адама Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым во дворце спорта «Лужники».

Также было известно, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

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