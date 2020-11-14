Адвокат Харитонова заявил, что боец ММА написал заявление в полицию после драки
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов написал заявление в полицию после драки со своим коллегой — бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым. Об этом сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов в субботу, 14 ноября.
По его словам, спортсмен был госпитализирован в неудовлетворительном состоянии.
— Есть ушибы, гематомы на лице. Я думаю, что экспертиза установит, чем данный причинен был вред. Пока не очень хорошее состояние, — сказал адвокат.
Он также допустил сотрясение мозга у Сергея Харитонова, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что бойцу ММА Харитонова предстоит операция, так как у него сломан нос.
Конфликт между спортсменами произошел в «Лужниках» после проходивших там соревнований. Харитонов и Яндиев вышли в фойе и стали разговаривать на повышенных тонах. В ходе разговора Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу. Полицейские вмешались в драку и растащили бойцов. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали.
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