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Адвокат Харитонова заявил, что боец ММА написал заявление в полицию после драки
Фото: youtube.com

Адвокат Харитонова заявил, что боец ММА написал заявление в полицию после драки

Виктория Родимкина

Происшествия

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов написал заявление в полицию после драки со своим коллегой — бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым. Об этом сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов в субботу, 14 ноября.

По его словам, спортсмен был госпитализирован в неудовлетворительном состоянии.

— Есть ушибы, гематомы на лице. Я думаю, что экспертиза установит, чем данный причинен был вред. Пока не очень хорошее состояние, — сказал адвокат.

Он также допустил сотрясение мозга у Сергея Харитонова, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что бойцу ММА Харитонова предстоит операция, так как у него сломан нос.

Конфликт между спортсменами произошел в «Лужниках» после проходивших там соревнований. Харитонов и Яндиев вышли в фойе и стали разговаривать на повышенных тонах. В ходе разговора Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу. Полицейские вмешались в драку и растащили бойцов. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали.

Читайте также: Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА

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