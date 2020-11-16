Полиция Москвы подтвердила задержание бойца ММА за драку в «Лужниках»

Фото: instagram.com / adam_yandiev_boroda

Один из участников конфликта во Дворце Спорта «Лужники» задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 16 ноября.

—Дознавателем Управления организации дознания ГУ МВД России по Москве подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что бойца Адама Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым.

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

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