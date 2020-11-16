Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция Москвы подтвердила задержание бойца ММА за драку в «Лужниках»
Фото: instagram.com / adam_yandiev_boroda

Полиция Москвы подтвердила задержание бойца ММА за драку в «Лужниках»

Виктория Родимкина

Происшествия

Один из участников конфликта во Дворце Спорта «Лужники» задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 16 ноября.

—Дознавателем Управления организации дознания ГУ МВД России по Москве подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что бойца Адама Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым.

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Читайте также: Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА

задержаниеБоец ММАдрака
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Все мнения
О проекте