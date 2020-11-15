Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Бойца Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Харитоновым
Фото: instagram.com / adam_yandiev_boroda

СМИ: Бойца Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

Евгения Звощик

Происшествия

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев был задержан в Москве после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 15 ноября.

Уточняется, что Яндиева задержали в рамках возбужденного уголовного дела. При этом, по данным другого собеседника агентства, спортсмена не задержали, а только доставили в полицию для дачи объяснений.

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Позже правоохранители задержали и доставили в отделение одного из участников драки, в которой пострадал российский боец Сергей Харитонов. В ГУ МВД по Москве уточнили, что трое граждан подрались во Дворце спорта ОК «Лужники» 13 ноября.

Читайте также: Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА

СМИзадержаниедрака
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте