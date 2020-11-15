СМИ: Бойца Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

Фото: instagram.com / adam_yandiev_boroda

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев был задержан в Москве после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 15 ноября.

Уточняется, что Яндиева задержали в рамках возбужденного уголовного дела. При этом, по данным другого собеседника агентства, спортсмена не задержали, а только доставили в полицию для дачи объяснений.

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Позже правоохранители задержали и доставили в отделение одного из участников драки, в которой пострадал российский боец Сергей Харитонов. В ГУ МВД по Москве уточнили, что трое граждан подрались во Дворце спорта ОК «Лужники» 13 ноября.

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