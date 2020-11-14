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Задержан участник драки, в которой пострадал боец ММА Сергей Харитонов
Фото: instagram.com/kharitonovmma/

Задержан участник драки, в которой пострадал боец ММА Сергей Харитонов

Виктория Родимкина

Происшествия

Полиция задержала и доставила в отделение одного из участников драки, в которой пострадал российский боец Сергей Харитонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в субботу, 14 ноября.

В ведомстве уточнили, что трое граждан подрались во Дворце спорта ОК «Лужники» 13 ноября.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение, — передает сообщение ТАСС.

В пресс-службе добавили, что третий участник конфликта был доставлен в отделение для выяснения обстоятельств. В МВД заявили, что по факту случившегося проведут проверку.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел между бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Читайте также: Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА

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