«Восстанавливаемся»: Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками снимком мамы после инсульта

Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам свою маму, которая недавно перенесла инсульт. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото мама телеведущей Александра Ивановна сидит за праздничным столом. На ней яркая весенняя блузка в нежно-голубом цвете, образ дополняют укладка и спокойный макияж.

— Чудесное воскресенье в кругу семьи, — подписала снимок Кудрявцева.

Поклонники теледивы подчеркнули, что ее мама выглядит отлично. Многие пожелали здоровья Александре Ивановне.

«Здоровья маме!»; «Счастье! Маме крепкого здоровья!»; «Ой, мамочка! Здоровья вам, мамулечка!» — написали в комментариях.

Одни из фолловеров поинтересовался, как себя чувствует мама звезды после инсульта.

— Ничего, восстанавливаемся, — ответила Кудрявцева.

Ранее в СМИ писали о том, что летом 2020 года на отдыхе в Крыму у матери телеведущей случился инсульт. В результате чего у женщины частично парализовало левую сторону тела.

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