Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сиделка обокрала работодательницу на полмиллиона рублей
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Сиделка обокрала работодательницу на полмиллиона рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники полиции в Королеве задержали сиделку, которая похитила у своей подопечной ювелирные изделия на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась женщина, которая не нашла в квартире матери дорогостоящих ювелирных украшений. Подозрения в совершении преступления пали на гостью из ближнего зарубежья, которая работала в доме сиделкой.

В ходе проверки выяснилось, что 35-летняя подозреваемая уже имеет богатый криминальный опыт. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Полиция отпустила женщину под подписку о невыезде. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей, уточняется на сайте ведомства.

Читайте также: Попавшийся на взятке судья получил 4,5 года колонии

уголовное делосиделкакража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте