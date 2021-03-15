Сиделка обокрала работодательницу на полмиллиона рублей

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Сотрудники полиции в Королеве задержали сиделку, которая похитила у своей подопечной ювелирные изделия на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась женщина, которая не нашла в квартире матери дорогостоящих ювелирных украшений. Подозрения в совершении преступления пали на гостью из ближнего зарубежья, которая работала в доме сиделкой.

В ходе проверки выяснилось, что 35-летняя подозреваемая уже имеет богатый криминальный опыт. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Полиция отпустила женщину под подписку о невыезде. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей, уточняется на сайте ведомства.

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