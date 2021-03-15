Более 165 тысяч блинов испекли на масленичных гуляньях в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Свыше 165 тысяч блинов испекли на масленичных ярмарках в Подмосковье. Из этого числа 13 тысяч порций стали бесплатным угощением для гостей праздничных мероприятий. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

— Посетителей масленичных гуляний в минувшие выходные угощали горячими блинами и чаем. На подмосковных ярмарках было приготовлено более 165 тысяч блинчиков. Из них порядка 13 тысяч порций жителям раздали бесплатно, — пояснил Сергей Воскресенский.

По его словам, особой популярностью у гостей пользовалось данное блюдо без начинки, а также с медом. Исполняющий обязанности министра напомнил, что на ярмарках желающие могли приобрести сыры, молочные продукты, мясо и рыбу, а также колбасные и кондитерские изделия, производимые на территории Подмосковья.

Помимо этого, взрослые и дети принимали участие в традиционных масленичных забавах, смотрели театральные представления и выступления народных ансамблей, катались на собачьих упряжках, лошадях и снегоходах.

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