Назван список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Фото: oscars.org

Кинокартины «Земля кочевников», «Отец», «Минари» и «Манк» были номинированы на престижную премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили организаторы премии.

Бороться за награду в главной категории также будут фильмы «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла», передает РИА Новости.

Напомним, 93-я церемония вручения награды «Оскар» в этом году запланирована на 25 апреля.

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