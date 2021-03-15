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Назван список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
Фото: oscars.org

Назван список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Елизавета Борисова

Звезды

Кинокартины «Земля кочевников», «Отец», «Минари» и «Манк» были номинированы на престижную премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили организаторы премии.

Бороться за награду в главной категории также будут фильмы «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла», передает РИА Новости.

Напомним, 93-я церемония вручения награды «Оскар» в этом году запланирована на 25 апреля.

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