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Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Красный Строитель Карта всех событий

Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что составы задерживаются из-за незапланированной остановки пригородного поезда на участке Красный Строитель — Щербинка. В ближайшее время его уберут вспомогательным локомотивом.

Поезда временно объезжают состав по другому пути и следуют без остановок от Царицыно до Подольска.

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задержки в движении поездовКурское направление МЖДМЦД-2
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