Движение на Ленинском проспекте освободили после ДТП

Дорога / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Ленинский проспект, 156 Карта всех событий

Движение на Ленинском проспекте восстановили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что автомобилист не справился с управлением и протаранил отбойник на Ленинском проспекте, в районе дома 156.

Движение из-за ДТП оказалось затруднено на 2,4 километра в сторону области.

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