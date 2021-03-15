Движение на Ленинском проспекте освободили после ДТП
Россия, Москва, Ленинский проспект, 156 Карта всех событий
Движение на Ленинском проспекте восстановили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что автомобилист не справился с управлением и протаранил отбойник на Ленинском проспекте, в районе дома 156.
Движение из-за ДТП оказалось затруднено на 2,4 километра в сторону области.
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