Врач назвала три важных суперпродукта во время Великого поста
Кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые обязательно нужно есть людям, которые соблюдают пост.
— Первый продукт – это льняное масло, второй продукт – семена чиа и третий – грецкие орехи. Это продукты, богатые Омега 3, они играют колоссальную роль в жизни человека, — заявила Малышева, назвав их суперпродуктами.
Ее соведущий врач-невролог Дмитрий Шубин подчеркнул, что эти Омега 3 не вырабатываются организмом, поэтому должны приходить с пищей. Без них не функционируют клеточные оболочки, нормально не работает нервная система.
— Полиненасыщенные жирные кислоты нужны для снижения скорости атеросклероза. Кроме того, Омега 3 предотвращают тромбообразование, не дают клеткам крови «слипаться», — добавил невролог.
Малышева добавила, что вышеперечисленные продукты калорийны, и это важно для тех, кто соблюдает пост. Это способ получения энергии через растительные продукты.
Так, например, в одном грамме льняного масла содержится суточная норма Омега 3.
Видео опубликовано на YouTube.
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