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Врач назвала три важных суперпродукта во время Великого поста
Фото: Youtube / Группа «Красная площадь»

Врач назвала три важных суперпродукта во время Великого поста

Виктория Федотова

Здоровье

Кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые обязательно нужно есть людям, которые соблюдают пост.

— Первый продукт – это льняное масло, второй продукт – семена чиа и третий – грецкие орехи. Это продукты, богатые Омега 3, они играют колоссальную роль в жизни человека, — заявила Малышева, назвав их суперпродуктами.

Ее соведущий врач-невролог Дмитрий Шубин подчеркнул, что эти Омега 3 не вырабатываются организмом, поэтому должны приходить с пищей. Без них не функционируют клеточные оболочки, нормально не работает нервная система.

— Полиненасыщенные жирные кислоты нужны для снижения скорости атеросклероза. Кроме того, Омега 3 предотвращают тромбообразование, не дают клеткам крови «слипаться», — добавил невролог.

Малышева добавила, что вышеперечисленные продукты калорийны, и это важно для тех, кто соблюдает пост. Это способ получения энергии через растительные продукты.

Так, например, в одном грамме льняного масла содержится суточная норма Омега 3.

Видео опубликовано на YouTube.

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Едаполезный продуктВеликий пост
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