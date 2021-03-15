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Москвичам рассказали, как работает новая система взимания платы на ЦКАД
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичам рассказали, как работает новая система взимания платы на ЦКАД

Кирилл Николаев

Транспорт

Жителям столицы рассказали о том, как работает новая система взимания платы «Свободный поток» на Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в момент проезда автомобиля под рамкой деньги за проезд автоматически списываются со счета автомобилиста, к которому привязан транспондер. Если транспондер не сработал, то долг за проезд записывается на владельца машины.

Водителям напомнили, что транспондер должен находиться в спецзоне действия радиосигнала. В этом случае он будет правильно работать. При наличии более чем одного транспондера в машине списание может произойти со всех устройств.

— Преимуществом использования транспондера является возможность получить скидку от 15 до 50 процентов на поездки по платным трассам, — говорится в сообщении.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Дорога соединит большинство крупных шоссе столицы и поможет разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.

Читайте также: Возле столичного участка ЦКАД создадут около 100 тысяч рабочих мест

водителиЦКАДплата
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