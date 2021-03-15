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Эксперт озвучил причины, почему клиенты уходят из банков
Фото: pixabay.com

Эксперт озвучил причины, почему клиенты уходят из банков

Елена Фролова

Экономика

Руководство некоторых финансовых учреждений выразило сомнение в ключевом принципе Центрального банка России на предоставленной ранее платформе «Знай своего клиента». Причинами данного недоверия стали самостоятельное деление регулятора на группы риска и наблюдение за «антиотмывочной» политикой банков. Доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков обсудил данную тему в беседе с «Царьградом».

По мнению банкиров, нельзя выступать в качестве судей, прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) России и «карать клиентов без суда», то есть закрывать их счета без соответствующих решений компетентных органов. По словам доцента МГУ, в этом должна быть логика. Чаще всего принимаются чрезмерно жесткие ограничения. Например, счет могут заблокировать при небольшом долге или выписанном штрафе, а человек остается без средств к существованию.

— Внедрение этих новых систем может, конечно, привести к тому, что многие клиенты будут недовольны, а значит, люди могут уйти из банков. Сейчас и так многие уходят. Потому что проценты снижаются, по валютным депозитам они вообще около нуля. В долларах и евро смысла нет держать деньги — многие просто уходят из банков, и все, — объяснил Максим Чирков.

По его словам, у доллара тоже «околонулевые ставки». Он считает, что люди начали понимать, что смысла больше нет держать в банках деньги, поэтому они уходят на фондовый рынок или просто «под подушку кладут».

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