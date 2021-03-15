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«У меня тут античеллендж»: Арзамасова показала себя в гриме
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«У меня тут античеллендж»: Арзамасова показала себя в гриме

Елизавета Борисова

Звезды

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию в гриме.

По словам девушки, фотографии, которые сейчас активно публикуют представительницы слабого пола из серии «звезды без макияжа» или «артисты без макияжа», модные, но с применением фильтров они стали смотреться не совсем физиологично.

— У меня тут античеллендж. С мочалкой на голове и с перебором в макияже, — прокомментировала свою публикацию актриса.

Поклонники актрисы сравнили ее с персонажем Астрид Линдгрен Пеппи Длинныйчулок и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

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социальные сетитеатрыЛиза Арзамасова
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