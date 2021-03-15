Подростка госпитализировали с ранением в Новой Москве

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Подростка госпитализировали с ранением в детскую городскую больницу в столице. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире. 15-летний молодой человек находился дома один и имел доступ к пневматическому оружию.

— Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники подростка, — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время подростку оказывается вся необходимая помощь. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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