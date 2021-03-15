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СМИ: Фирсов лечил Легкоступову алкоголем перед смертью
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

СМИ: Фирсов лечил Легкоступову алкоголем перед смертью

Никита Абрамов

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Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов пытался привести ударившуюся головой супругу в чувство при помощи алкоголя вместо того, чтобы вызвать скорую помощь. Об этом рассказал лучший друг Фирсова.

— Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: «Я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом». Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот, — рассказал товарищ яхтсмена.

По его мнению, супруг Легкоступовой не осознавал, что нужно вызвать скорую помощь, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сам не понимал, что своими действиями наносит вред жене, пишет kp.ru.

Легкоступова умерла после того, как получила травму головы. Дочь певицы обнаружила травмированную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения 14 августа 2020 года. Легкоступова была госпитализирована в больницу, после чего скончалась.

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алкогольсмертьВалентина Легкоступова
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