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Чучело Масленицы зажгли выстрелом из танка в Красном Селе
Фото: vk.com/staldesant

Чучело Масленицы зажгли выстрелом из танка в Красном Селе

Елена Фролова

Общество

Масленичные гулянья прошли по всей России в воскресенье, 14 марта. Традиционным завершением праздника было сжигание чучела, символизирующее уход зимы и приход весны. Как сообщили «Невские новости», в Красном Селе провожали зиму необычным способом — соломенную фигуру выстрелом поджег танк Т-34-85.

— Советский танк Т-34-85 метким выстрелом поджег чучело Масленицы и проложил путь весне! — написали организаторы масленичных гуляний в социальной сети «ВКонтакте».

Они также поблагодарили взрослых и детей за участие в конкурсах и развлекательной программе. В свою очередь петербуржцы отметили необычную организацию праздника, драйв и адреналин, которые они испытали во время мероприятия.

Отмечается, что посетители праздника Масленицы в Красном Селе могли не только полюбоваться необычными проводами зимнего сезона, но и покататься на БТР, попрактиковаться в стрельбе из нескольких видов оружия и многое другое.

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Санкт-ПетербургМасленицатанк
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