СК начал проверку после госпитализации девяти подростков из спортивного центра в Подмосковье

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Россия, Московская область, Раменский городской округ, дачный посёлок Кратово Карта всех событий

Девять подростков госпитализировали с отравлением из спортивного центра. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, информация об отравлении подростков от 14 до 16 лет появилась в Сети. Инцидент произошел в центре спортивной подготовки в поселке Кратово в Раменском административном округе.

— В настоящее время следователями и криминалистами во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора проводится осмотр, опрашивается персонал центра и дети. Из медицинских учреждений истребована необходимая документация, — сказала Врадий.

Представитель ведомства подчеркнула, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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