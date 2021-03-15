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Бальбек прокомментировал заявление НАТО об отсутствии угрозы со стороны РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Бальбек прокомментировал заявление НАТО об отсутствии угрозы со стороны РФ

Никита Абрамов

Внешняя политика

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек назвал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря альянсу «поворотом не туда».

Столтенберг ранее заявил, что отсутствие видимых прямых военных угроз со стороны России и Китая является заслугой НАТО.

— Какой-то поворот не туда в словах генсека НАТО. Именно альянс неоднократно выступал в роли агрессора последние 70 лет, а теперь тогу миротворца примеривают. Ну и для красного словца про РФ и Китай вспомнил: мол, опасность от них исходит, а НАТО весь мир от этого оберегает, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Он добавил, что только российская оборона удерживает НАТО от нападения.

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Россия и ЗападРуслан БальбекНАТО
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