СМИ: Киркоров поругался с журналистами в разгар дня рождения подруги

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

СМИ выяснили, что популярный певец Филипп Киркоров находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Речь идет о ситуации, произошедшей на дне рождении подруги артиста — известного диджея Кати Гусевой.

Отмечается, что певец, вручив подарок имениннице, хотел покинуть данное мероприятие, чем привлек к себе большое внимание некоторых журналистов. Эта ситуация еще сильнее разозлила певца. Когда представители СМИ стали задавать исполнителю вопросы по поводу его плохого настроения, Киркорова это вывело из себя и он обругал журналистов.

О странном поведении исполнителя говорит и другая ситуация. Так, на шоу «Маска» Киркоров, находясь там в качестве члена жюри, не смог скрыть злости по отношению к своим коллегам из-за разногласия во мнениях по поводу выступления певицы Азизы.

Как пишет издание «Собеседник», такое агрессивное поведение музыканта может быть связано с его большим долгом латвийскому банку.

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