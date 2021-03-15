Неизвестный ранил ножом в печень молодого человека на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, мост Богдана Хмельницкого Карта всех событий

Неизвестный мужчина ранил приезжего ножом около моста Богдана Хмельницкого в Москве. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице

Вечером 13 марта полицейские получили сообщение о ножевом ранении в районе 2-го Вражского переулка. На указанном месте правоохранители нашли 23-летнего парня.

По данным «Вечерней Москвы», пострадавший объяснил, что рядом с входом на мост Богдана Хмельницкого к нему подошли четверо неизвестных. Один из них поздоровался с ним и ударил в бок. Спустя пару минут пострадавший почувствовал, что из раны идет кровь. Он обратился к прохожему за помощью, после чего вызвал полицейских.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с колото-резаным ранением с повреждением печени. Подозреваемый с места преступления скрылся.

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