Губернатор Подмосковья рассказал, как противостоять буллингу в школе

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сталкивающиеся в школе с травлей со стороны сверстников дети не должны противостоять этому в одиночку. Такое мнение выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что негативно относится к травле детей. Учителя должны следить за этим.

— Есть те дети, кто занимает боксом, есть те, кто занимается музыкой. Нельзя подавлять личность. Ребят, которые этим занимаются, я осуждаю, — заявил Воробьев в интервью TikTok-блогеру Арине Ростовской.

Он подчеркнул, что в такой ситуации у детей есть два варианта развития событий: найти союзников или дать отпор. Если ребенка оскорбляют, то ему нужно обратиться за помощью к родителям, учителям или постараться решить проблему самому. Воробьев рассказал, что сам достаточно часто дрался в школе и в обиду себя не давал, сообщает РИАМО.

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