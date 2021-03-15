Андрей Воробьев поручил отремонтировать все подмосковные отделения «Почты России»

Фото: Пресс-служба «Почта России»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил отремонтировать все отделения «Почты России». Об этом он заявил в понедельник, 15 марта, в ходе заседания правительства Подмосковья

По его словам, все работы должны быть завершены до 1 августа 2021 года. Воробьев отметил, что необходимо отремонтировать как муниципальные, так и отделения «Почты России», которые находятся в ведении самого подразделения.

В пресс-службе губернатора Подмосковья отметили, что услугами «Почты России» в регионе пользуются более 3,5 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

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