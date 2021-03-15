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Интернет-пользователи выбрали самые провальные наряды звезд на премии «Грэмми»
Фото: Instagram/Grammymuseum

Интернет-пользователи выбрали самые провальные наряды звезд на премии «Грэмми»

Никита Абрамов

Звезды

Некоторым звездам на музыкальной премии «Грэмми» не удалось соблюсти баланс между эпатажем и абсурдом в своих нарядах. Пользователи Сети обратили внимание на самые провальные образы.

Так, британский певец Гарри Стайлс решил нарядиться в джемпер с V-образным вырезом, клетчатый желтый пиджак и коричневые вельветовые штаны. Однако главным его аксессуаром стал сиреневый шарф из перьев, который вызвал у многих недоумение.

Рэп-исполнительница Амала Ратна Зандиле Дламини появилась на красной дорожке в платье с перьями и очень глубоким декольте, которое выполнено в виде расстегнутой молнии. А платье рок-исполнительницы Фиби Бриджерс было украшено узором из бисера в виде человеческих костей, напоминая наряд для Хеллоуина.

Воротник платья певицы Ноа Линдси Сайрус пользователи Сети сравнили с использованным бумажным платком, пишет The Daily Mail.

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