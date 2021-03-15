Названа самая лучшая песня года по версии «Грэмми»
Композиция «I Can't Breathe» американской исполнительницы H.E.R получила награду «Грэмми» как самая лучшая песня года. Трансляцию церемонии награждения вел канал CBS.
Очередная церемония вручения наград престижной музыкальной премии, которая учреждена Академией звукозаписи Соединенных Штатов, проходит вечером в воскресенье, 14 марта.
Ранее Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню к фильму о Джеймсе Бонде. Она разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.
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