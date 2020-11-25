«Он монстр своего дела»: Дробыш отреагировал на номинирование пианиста из России на «Грэмми»

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Номинирование российского пианиста Даниила Трифонова на премию «Грэмми» — это признание миром того факта, что российская классическая школа музыки впереди планеты всей. Об этом заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— В кругу исполнителей классической музыки, который намного уже, чем сообщество поп-артистов, молва о гениальности Даниила распространится с большой скоростью. Более того, он реально великолепен, он монстр своего дела и вполне заслуживает признания на самом высоком уровне, — отметил он.

Дробыш исключил возможность перехода Трифонова под «крыло американской музыкальной индустрии»:

— Вряд ли уже американцам удастся его заманить к себе, он уже состоялся как российский музыкант, мир его узнал как представителя России. Поэтому я не верю в то, что он перейдет к американцам, — отметил он.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что в случае победы вместе с популярностью композиций в исполнении артиста возрастут также его гонорары за концерты и выступления.

— Так всегда, причем не только в поп-музыке, но и в классике. Вот, например, Бейонсе уже назвали обладательницей нескольких статуэток, так ее композиции, которые и без того популярны, начали еще активнее скачивать, слушать и покупать. Так же будет и с Даниилом, — выразил уверенность композитор.

Ранее стало известно, что российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на премию «Грэмми». Пианист будет представлен в номинации «Лучшее соло-исполнение классической музыки». Ранее он уже становился обладателем награды в той же категории в 2017 году.

Соперниками россиянина станут немец и американец российского происхождения Игорь Левит и Кирилл Герштейн. Также номинацию представит итальянец Августин Хейделик.

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