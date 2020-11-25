Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Он монстр своего дела»: Дробыш отреагировал на номинирование пианиста из России на «Грэмми»
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=vTt8G-bA4rE)

«Он монстр своего дела»: Дробыш отреагировал на номинирование пианиста из России на «Грэмми»

Рафаэль Залян

Звезды

Номинирование российского пианиста Даниила Трифонова на премию «Грэмми» — это признание миром того факта, что российская классическая школа музыки впереди планеты всей. Об этом заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— В кругу исполнителей классической музыки, который намного уже, чем сообщество поп-артистов, молва о гениальности Даниила распространится с большой скоростью. Более того, он реально великолепен, он монстр своего дела и вполне заслуживает признания на самом высоком уровне, — отметил он.

Дробыш исключил возможность перехода Трифонова под «крыло американской музыкальной индустрии»:

— Вряд ли уже американцам удастся его заманить к себе, он уже состоялся как российский музыкант, мир его узнал как представителя России. Поэтому я не верю в то, что он перейдет к американцам, — отметил он.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что в случае победы вместе с популярностью композиций в исполнении артиста возрастут также его гонорары за концерты и выступления.

— Так всегда, причем не только в поп-музыке, но и в классике. Вот, например, Бейонсе уже назвали обладательницей нескольких статуэток, так ее композиции, которые и без того популярны, начали еще активнее скачивать, слушать и покупать. Так же будет и с Даниилом, — выразил уверенность композитор.

Ранее стало известно, что российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на премию «Грэмми». Пианист будет представлен в номинации «Лучшее соло-исполнение классической музыки». Ранее он уже становился обладателем награды в той же категории в 2017 году.

Соперниками россиянина станут немец и американец российского происхождения Игорь Левит и Кирилл Герштейн. Также номинацию представит итальянец Августин Хейделик.

Читайте также: Агутин победил в номинации на международном конкурсе USA Songwriting Competition

классика музыкипремия «Грэмми» Виктор Дробыш
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Все мнения
О проекте