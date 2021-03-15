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Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню к фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш снова стала обладательницей престижной премии / Фото: instagram.com/billieeilish/

Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню к фильму о Джеймсе Бонде

Юлия Курганова

Музыка

Американская популярная певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию «No time to die». Эта песня стала саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщается на официальном сайте организации.

Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.

Также в данной категории были представлены певицы Tейлор Свифт за трек к мюзиклу «Кошки», Синтия Эривос с песней к картине «Гарриет», композиторы Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес и другие музыканты.

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