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«Ни холодно, ни жарко»: Соседов отреагировал на номинирование пианиста из России на «Грэмми»
Фото: http://www.sosedov.tv/

«Ни холодно, ни жарко»: Соседов отреагировал на номинирование пианиста из России на «Грэмми»

Рафаэль Залян

Звезды

Номинирование российского музыканта Даниила Трифонова на премию «Грэмми» не несет для России и отечественного музыкального бизнеса никакой пользы. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его мнению, любые подобные номинации — это исключительно признание таланта артиста:

— На самом деле, лучших исполнителей классической музыки, чем русских, — в мире не найти. Чего только стоят Николай Петров и Святослав Рихтер. Конечно, Трифонов тоже хорош. Он гениален и неповторим в своем роде. А чему удивляться? Наши исполнители всегда были лучшими, таких гениев в Америке никогда не было и вряд ли будут, — сказал он.

При этом собеседник «ВМ» уточнил, что даже номинации такого уровня «способны согреть и вскормить лишь самого актера», а России от нее, как считает Соседов, «ни холодно, ни жарко».

— Эта премия поможет артисту дальше продвигаться по карьерной лестнице и более уверенно стоять на ногах в финансовом и творческом плане, но на этом все преимущества заканчиваются. То есть слава, как и забвение, очень быстры в своем проявлении. Сегодня о пианисте говорят все, а завтра могут забыть с таким же успехом, — заключил Соседов.

Собеседник «ВМ» призвал артистов уровня Трифонова не гоняться за громкими премиями, а совершенствовать свое мастерство.

Ранее сообщалось, что российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на премию «Грэмми». Пианист будет представлен в номинации «Лучшее соло исполнение классической музыки». Ранее он уже становился обладателем награды в той же категории в 2017 году.

Соперниками россиянина станут немец и американец российского происхождения Игорь Левит и Кирилл Герштейн. Также номинацию представит итальянец Августин Хейделик.

Премию «Грэмми» вручают каждый год в 84 категориях. 63-я церемония назначена на 31 января 2021 года.

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