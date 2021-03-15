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Владимир Путин утвердил состав совета по науке и образованию
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин утвердил состав совета по науке и образованию

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав совета по науке и образованию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный совет возглавит президент России. Заместителем совета стал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также в состав вошли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, помощник главы государства Андрей Фурсенко, первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов и другие.

Состав при президенте РФ по науке и образованию утвержден в целях повышения эффективности государственной научно-технической политики.

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образованиеВладимир Путиннаука
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