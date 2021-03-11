Владимир Путин призвал российский бизнес направлять ресурсы «в дом»

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, но «лучше в дом». Об этом в четверг, 11 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.

По его словам, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью.

— Вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России отметил, что власти страны будут делать все для того, чтобы условия для руководителей компаний и акционеров были стабильными и надежными.

Ранее Владимир Путин потребовал от кабинета министров уделять больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в России. Он добавил, что проблемы в сфере ЖКХ касаются не только региональных властей.

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