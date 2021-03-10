Владимир Путин потребовал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров уделять больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в стране.

— С учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу, — цитирует президента РФ ТАСС.

Путин добавил, что проблемы в сфере ЖКХ касаются не только региональных властей.

Также глава государства считает, что во время финансирования различных проектов следует уделять больше внимания объектам ЖКХ. Он особо отметил, что тысячи людей не просто испытывают неудобства, а часто попадают в крайне неудобное положение.

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