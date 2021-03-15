Столичные правоохранители пресекли незаконную продажу рыбы и красной икры

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Столичные полицейские вместе с Росрыболовством пресекли продажу немаркированной рыбной продукции. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Правоохранители нашли рыбу осетровых видов и более 30 килограммов черной икры. Предположительно, все было добыто браконьерским способом.

Продукцию хранили в гараже на западе Москвы в специально оборудованных морозильных камерах. Также рыбу нашли в квартирах граждан, которые подозреваются в причастности к незаконной деятельности. Специальные документы на товар отсутствовали.

По информации ведомства, продукция обрабатывалась, фасовалась и продавалась на рынках Москвы и Подмосковья.

— Предварительная стоимость рыбной продукции составляет более одного миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, полицейские изъяли 450 тысяч рублей, телефоны, разные печати и документы. На данный момент предстоит установить лиц, причастных к противоправной деятельности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

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