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«Целый список»: Самойлова пожаловалась на проблемы в семейной жизни
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Целый список»: Самойлова пожаловалась на проблемы в семейной жизни

Никита Абрамов

Звезды

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, рассказала о том, чем больше всего она недовольна в браке с исполнителем.

— У меня есть целый список, который я постоянно дополняю с выпученными глазами, полными непонимания — как так можно вообще? Когда он не может найти сок в холодильнике, штаны в шкафу, ключи на столе и кричит: «Тут нет!», ты приходишь, а тут все есть, естественно, прямо перед носом, на самом видном месте, — написала Оксана в своем Instagram.

Также она рассказала, что Джиган часто в спешке пытается найти какую-нибудь вещь прямо перед самым выходом из дома.

Список недовольств Самойловой дополнили долгие выборы фильма перед сном, открытые окна зимой и использование ее крема для глаз.

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бракДжиганОксана Самойлова
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