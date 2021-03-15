Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Меркурий в знаке Рыб: астролог Василиса Володина объяснила, что можно и нельзя делать до 4 апреля
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Меркурий в знаке Рыб: астролог Василиса Володина объяснила, что можно и нельзя делать до 4 апреля

Лала Манушакян

Общество

Телеведущая и астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram объяснила, что людям следует делать в период с 16 марта по 4 апреля, а чего делать категорически нельзя.

Как пояснила астролог, Меркурий будет находиться в знаке Рыб, поэтому людям рекомендуется прислушаться к своему внутреннему голосу, а также общаться с теми, кого можно посчитать одухотворенным.

— Стоит видеть тайные знаки и символы. Стоит анализировать сны. Не стоит верить на слово первому встречному. Не стоит планировать работу, требующую высокой четкости и собранности, — упомянула Володина в разделе Instagram Stories.

Также в это время людям стоит быть более внимательными к своим обещаниям, добавила астролог.

Читайте также: «Термоядерная неделя»: астролог объяснила, как привлечь удачу до 21 марта

гороскопкомментарий астрологасоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте