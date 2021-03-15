Меркурий в знаке Рыб: астролог Василиса Володина объяснила, что можно и нельзя делать до 4 апреля

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Телеведущая и астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram объяснила, что людям следует делать в период с 16 марта по 4 апреля, а чего делать категорически нельзя.

Как пояснила астролог, Меркурий будет находиться в знаке Рыб, поэтому людям рекомендуется прислушаться к своему внутреннему голосу, а также общаться с теми, кого можно посчитать одухотворенным.

— Стоит видеть тайные знаки и символы. Стоит анализировать сны. Не стоит верить на слово первому встречному. Не стоит планировать работу, требующую высокой четкости и собранности, — упомянула Володина в разделе Instagram Stories.

Также в это время людям стоит быть более внимательными к своим обещаниям, добавила астролог.

Читайте также: «Термоядерная неделя»: астролог объяснила, как привлечь удачу до 21 марта