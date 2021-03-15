Диетолог рассказала об опасности поста для детей

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Детей нельзя ограничивать в питании во время Великого поста, так как для их нормального роста необходим белок. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она подчеркнула, что продукты, содержащие белок, должны присутствовать в рационе ребенка ежедневно.

— Почему нельзя детям. Во-первых, дети растут. Для детского роста необходим белок каждый день. Потому что детские ткани растут, а это все — белок. То есть мышечная масса, объем циркулирующей крови, объем внутренних органов — это все белок, белок, белок, — рассказала диетолог.

Также она обратила внимание на большую подвижность многих детей и подростков, в связи с которой не стоит ограничивать потребление ими белковых продуктов, пишет «Звезда».

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