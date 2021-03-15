Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказала об опасности поста для детей
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала об опасности поста для детей

Никита Абрамов

Здоровье

Детей нельзя ограничивать в питании во время Великого поста, так как для их нормального роста необходим белок. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она подчеркнула, что продукты, содержащие белок, должны присутствовать в рационе ребенка ежедневно.

— Почему нельзя детям. Во-первых, дети растут. Для детского роста необходим белок каждый день. Потому что детские ткани растут, а это все — белок. То есть мышечная масса, объем циркулирующей крови, объем внутренних органов — это все белок, белок, белок, — рассказала диетолог.

Также она обратила внимание на большую подвижность многих детей и подростков, в связи с которой не стоит ограничивать потребление ими белковых продуктов, пишет «Звезда».

Читайте также: «Постись духом, а не брюхом»: названы традиции и поговорки Великого поста

питаниедетиВеликий пост
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте