Гном Гномыч рассказал, в скольких Олимпиадах хочет принять участие
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, рассказал о своих планах относительно участия в Олимпийских играх.
Евгений Плющенко давал интервью спортивному медиапорталу Olympic Channel. Фрагмент видео опубликован в Instagram-аккаунте бывшего фигуриста. В какой-то момент в кадр попал его сын Александр. Отец спросил его о том, в скольких Олимпиадах он планирует принять участие.
— Пять, — ответил Гном Гномыч.
Также ребенок признался, что главным человеком, который вдохновляет его, является папа.
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