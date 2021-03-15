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Гном Гномыч рассказал, в скольких Олимпиадах хочет принять участие
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Гном Гномыч рассказал, в скольких Олимпиадах хочет принять участие

Кирилл Николаев

Звезды

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, рассказал о своих планах относительно участия в Олимпийских играх.

Евгений Плющенко давал интервью спортивному медиапорталу Olympic Channel. Фрагмент видео опубликован в Instagram-аккаунте бывшего фигуриста. В какой-то момент в кадр попал его сын Александр. Отец спросил его о том, в скольких Олимпиадах он планирует принять участие.

— Пять, — ответил Гном Гномыч.

Также ребенок признался, что главным человеком, который вдохновляет его, является папа.

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Евгений ПлющенкоолимпиадаГном Гномыч
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