Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых заводят романы с коллегами

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На романтические отношения с коллегой согласится не каждый человек, но астрологи уверены, что звезды позволяют определить тех, кто готов на такую авантюру. Они назвали пять знаков зодиака, представители которых склонны начинать романы с коллегами.

Близнецы

Общительные и открытые Близнецы редко видят грань, которая отделяет рабочую часть жизни от личной. Они не идут на приключения специально, однако легко могут увлечься и забыться. При этом представители знака часто не думают о последствиях, которые стоит ожидать от служебного романа.

Овен

Подверженные эмоциям и страстям Овны могут решиться на отношения с коллегой всего лишь из-за минутного увлечения, при этом их не остановит даже то, что тот может находиться выше по должности. К тому же это негативно сказывается на работе — Овны могут начать пренебрегать своими обязанностями.

Весы

Представители этого знака зодиака легко привязываются к людям, даже если их отношения изначально были только рабочими. Роман с коллегой для Весов находится в запретной части, что только подогревает их интерес. При этом отношения никак не сказываются на работе до тех пор, пока не закончатся.

Телец

Тельцы обладают высокой самодисциплиной, однако это не касается области чувств и романтики. Если им понравится коллега, то они попытаются добиться его внимания. Началом романа может стать даже легкий и ни к чему не обязывающий флирт. Несмотря на то что подобные отношения не помешают работе, существует высокий риск поддаться эмоциям и наговорить лишнего прямо на рабочем месте.

Водолей

Легкомысленные Водолеи не отказывают себе в получении удовольствия. Для них совмещение личной жизни и работы не кажется чем-то плохим. Кроме того, они не обращают внимания на чужое мнение, без особых раздумий крутя романы на работы и не беспокоясь о возможных последствиях, пишет Femmie.

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