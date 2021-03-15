Рогозин опроверг заявление о том, что сотрудничество РФ и КНР по Луне направлено против Запада

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада. Оно открыто для международного сотрудничества. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в рамках исследования Луны, — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

"Это свидетельствует о фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада"https://t.co/BPnCdAiTht

Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны. — РОГОЗИН (@Rogozin) March 15, 2021

Так глава Роскосмоса ответил на статью в Washington Post. В ней утверждалось, что сотрудничество КНР и РФ по Луне является альянсом, направленным против Запада.

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