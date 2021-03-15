Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рогозин опроверг заявление о том, что сотрудничество РФ и КНР по Луне направлено против Запада
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Рогозин опроверг заявление о том, что сотрудничество РФ и КНР по Луне направлено против Запада

Никита Абрамов

Внешняя политика

Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада. Оно открыто для международного сотрудничества. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в рамках исследования Луны, — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

Так глава Роскосмоса ответил на статью в Washington Post. В ней утверждалось, что сотрудничество КНР и РФ по Луне является альянсом, направленным против Запада.

Читайте также: Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции

Дмитрий РогозинКитайЛуна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте