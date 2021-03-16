Туристический потенциал Москвы представят на международной выставке MITT

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская область, Красногорск, Международная улица, 16 Карта всех событий

Правительство Москвы примет участие в международной туристической выставке MITT. Об этом сообщили в Комитете по туризму города Москвы.

Выставка пройдет с 16 по 18 марта в столичном выставочном центре «Крокус Экспо». В рамках мероприятия запланированы пленарные сессии, обучающие курсы, конкурс стартапов и конференция, посвященная информационным технологиям в туризме. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, на выставке Москва представит проекты Russpass и Safe Travels Discover Moscow. В период пандемии власти столицы развивали цифровые проекты для туристов. Город делал все возможное, чтобы отрасль смогла пережить трудное время с наименьшими потерями.

— Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас особенно высока, но у Москвы достаточно преимуществ, — отметила Наталья Сергунина.

Программа Safe Travels Discover Moscow будет представлена 16 марта. Это часть глобальной инициативы Всемирного совета по туризму и путешествиям на фоне пандемии коронавируса. Столичные туркомпании, гостиницы, музеи, театры и объекты туристической инфраструктуры могут получить международный знак Safe Travels. Он свидетельствует о том, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов.

Также посетители смогут поучаствовать в викторине от цифрового туристического сервиса Russpass. Во время путешествий по России тревел-блогеры запечатлели природные пейзажи, и участникам нужно будет угадать, где находятся представленные места.

Читайте также: Наталья Сергунина: Молодежный IT-коворкинг открылся в столичном детском технопарке