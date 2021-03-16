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Жители столицы смогут позвонить в «Социальный патруль» по номеру 112
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы смогут позвонить в «Социальный патруль» по номеру 112

Анастасия Волоснова

Город

По номеру 112 москвичи смогут позвонить в «Социальный патруль» для помощи бездомным гражданам столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Звонки в «Социальный патруль» по номеру 112 будут переадресовывать в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. По словам Анастасии Раковой, введение подобной меры позволит сделать помощь бездомным людям своевременной.

— Соцслужбы Москвы расширили возможности для оказания поддержки бездомным людям. Теперь они сами или любой человек, который хочет им помочь, могут позвонить по всем известному номеру 112, а не только по основному номеру «Социального патруля», который не так легко запомнить, — отметила заммэра.

Она добавила, что «принцип одного окна» даст специалистам возможность оказывать бездомным доступную помощь.

Оператор центра сможет предложить оказание помощи бездомному в организации. Если у человека не будет возможности добраться до центра, за ним вышлют мобильную бригаду «Социального патруля». Уточняется, что подобные мобильные бригады работают круглосуточно и без выходных. В центре готовы оказывать не только медицинскую, но и материальную помощь: предоставлять бездомным одежду, еду и ночлег, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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социальная помощьврачАнастасия Ракова
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