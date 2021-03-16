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«Активные граждане» положительно оценили развитие центров госуслуг в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Активные граждане» положительно оценили развитие центров госуслуг в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Михалковская улица, 4АКарта всех событий

Участники проекта «Активный гражданин» положительно оценили развитие новых центров госуслуг в столице. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В частности, москвичи высоко оценили работу центра «Мои документы» в Коптеве и работу флагманского офиса «Мои документы» в Юго-Восточном округе.

Центр госуслуг в Коптеве расположен по адресу улица Михалковская, дом 4а. Его средняя оценка составляет 4,6 из пяти баллов. Максимальный балл «Моим документам» в Коптеве поставили 78 процентов «активных граждан».

В центре госуслуг в Коптеве для местных жителей работают 63 окна приема. Все желающие могут воспользоваться услугами фотоателье, печати документов, банковскими терминалами. Кроме того, офис адаптирован для маломобильных граждан.

Максимальную оценку флагманскому офису «Мои документы» в ЮВАО поставил 81 процент участников голосования из 12 тысяч местных жителей. Средняя оценка офиса госуслуг также составила 4,6 балла из пяти.

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госуслуги«Активный гражданин»Мои документы
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