Сергей Собянин: Москвичи смогут выбрать новое название клубу «Современник»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Строгинский бульвар, 12 Карта всех событий

Жители столицы смогут выбрать новое название клубу «Современник». Об этом в четверг, 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия учреждения.

Он поддержал идею о переименовании клуба в «Строгино». Если горожане проголосуют за данный вариант, то останется это название.

— У нас есть «Активный гражданин»: запустим голосование, и как решат, так и будет. «Строгино» — это лучше, чем «Современник», честно говоря, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Предложение переименовать учреждение поступило от художественного руководителя клуба «Современник» Егора Дружинина.

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание клуба «Современник» в Строгине. Он отметил, что постепенно будут формироваться похожие центры и в других районах столицы.

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